"بحوث الأمير سطام" يكرم "حنين" لتبرّعها بإحدى كليتيها إلى والدها

وقال الدكتور "الوثيري": إن هذا العمل النبيل يعكس قيم البر والترابط والتضحية بين أفراد الأسرة السعودية، وهو غير مستغرب على أبناء وبنات المملكة، مؤكدًا أن ذلك نابع من ثقافتنا الإسلامية السمحة وقيمنا الوطنية الراسخة، داعيًا الله لها ولوالدها دوام الصحة والعافية.