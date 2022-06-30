"بحوث الأمير سطام" يكرم "حنين" لتبرّعها بإحدى كليتيها إلى والدها

نظم معهد البحوث بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، فعالية "يوم حَنِين".
جاء ذلك احتفاءً بتبرع الموظفة بالمعهد حنين بنت جميل السلمي، بإحدى كليتيها لوالدها حتى تنهي معاناته مع الفشل الكلوي.
وكرم عميد المعهد د. عواد الوثيري، "حنين"، مثنيًا على عملها الإنساني الذي تجلى فيه البر والإحسان بالوالدين في أجمل صورة.
وقال الدكتور "الوثيري": إن هذا العمل النبيل يعكس قيم البر والترابط والتضحية بين أفراد الأسرة السعودية، وهو غير مستغرب على أبناء وبنات المملكة، مؤكدًا أن ذلك نابع من ثقافتنا الإسلامية السمحة وقيمنا الوطنية الراسخة، داعيًا الله لها ولوالدها دوام الصحة والعافية.