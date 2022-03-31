"بدرية الطلحي" تنال "الدكتوراه" بتقدير "ممتاز" من جامعة أُم القرى

نوقشت في كلية التربية بجامعة أم القرى، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة "بدرية بنت محسني حسين الطلحي" وعنوانها "فاعلية إستراتيجية قائمة على النظرية التوليدية التحويلية في تنمية المفاهيم البلاغية ومهارات الكتابة النقدية لدى طالبات المستوى السادس الثانوي".