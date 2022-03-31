"بدرية الطلحي" تنال "الدكتوراه" بتقدير "ممتاز" من جامعة أُم القرى

نوقشت في كلية التربية بجامعة أم القرى، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة "بدرية بنت محسني حسين الطلحي" وعنوانها "فاعلية إستراتيجية قائمة على النظرية التوليدية التحويلية في تنمية المفاهيم البلاغية ومهارات الكتابة النقدية لدى طالبات المستوى السادس الثانوي".
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة حنان سرحان النمري، والدكتورة فاطمة شعبان عسيري، والدكتور فواز صالح السلمي، وبعد مناقشة علنية للرسالة استمرت ساعتين، أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز" مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها.
وتعمل "بدرية الطلحي" مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية في مكتب شرق "تعليم الطائف".
"سبق" تُهنئ "بدرية الطلحي" بمنحها درجة الدكتوراه، وتتمنى لها مزيداً من التوفيق والنجاح.