بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "البلوي" مديرًا عامًّا لـ"تقني تبوك"

مجتمع
بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "البلوي" مديرًا عامًّا لـ"تقني تبوك"
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا يقضي بتمديد تكليف المهندس علي بن مرزوق البلوي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك.
بدوره، رفع المهندس علي البلوي، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تجديد الثقة وتمديد تكليفه.
وثمّن البلوي هذه الثقة التي عدّها وسامًا يُعتز به، وأنها تعتبر دافعًا له إلى بذل مزيد من العطاء ومواصلة الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن؛ سائلًا الله التوفيق في كل ما يخدم وطننا الغالي.