بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "البلوي" مديرًا عامًّا لـ"تقني تبوك"

وثمّن البلوي هذه الثقة التي عدّها وسامًا يُعتز به، وأنها تعتبر دافعًا له إلى بذل مزيد من العطاء ومواصلة الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن؛ سائلًا الله التوفيق في كل ما يخدم وطننا الغالي.