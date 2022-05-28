تتويج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بجامعة المؤسس

وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين الآغا: إن عقد هذا الاختبار العالمي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يؤكد المكانة المرموقة التي حظيت بها على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي. مثمنًا جهود فريق العمل، وعددهم 12 ممتحنًا مشاركًا في الاختبار من الجامعات والمستشفيات البريطانية والسعودية وبعض الدول العربية، الذين بذلوا قصارى الجهود في تمكين الأطباء والطبيبات من اجتياز اختبار الزمالة بكل يسر وسهولة وفق المعايير العالمية وضوابط الجودة.