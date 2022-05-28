تتويج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بجامعة المؤسس
اختُتمت بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز اليوم السبت فعاليات اختبار الجزء النهائي لزمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال، وذلك للمرة الـ27، وتم تتويج وتخريج 48 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين الآغا: إن عقد هذا الاختبار العالمي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يؤكد المكانة المرموقة التي حظيت بها على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي. مثمنًا جهود فريق العمل، وعددهم 12 ممتحنًا مشاركًا في الاختبار من الجامعات والمستشفيات البريطانية والسعودية وبعض الدول العربية، الذين بذلوا قصارى الجهود في تمكين الأطباء والطبيبات من اجتياز اختبار الزمالة بكل يسر وسهولة وفق المعايير العالمية وضوابط الجودة.
وأكد "الأغا" أن كلية الطب بجامعة المؤسس تواصل التميز كل عام باحتضان الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في جدة؛ ما يؤكد ما تتمتع به كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ومستشفاها الجامعي من تقدير وثقة الصروحات الطبية في جميع دول العالم.