تمديد تكليف "الحازمي" مديرًا لـ"تعليم الليث"

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة الليث.
وأعرب "الحازمي" عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم، ونائبه المكلف، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.
وأكد "الحازمي" أن هذا التكليف سيكون حافزًا له ولزملائه على بذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية.