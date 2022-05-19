تمديد تكليف "الحازمي" مديرًا لـ"تعليم الليث"

وأعرب "الحازمي" عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم، ونائبه المكلف، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.