حرم الشيخ محمد الجميح في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، فجر اليوم، حصة محمد سليمان البسام حرم الشيخ محمد العبدالله الجميح -رحمه الله- وستقام الصلاة على الفقيدة بإذن الله تعالى بعد عصر اليوم الأحد في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة عرقه.