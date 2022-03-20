حرم الشيخ محمد الجميح في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، فجر اليوم، حصة محمد سليمان البسام حرم الشيخ محمد العبدالله الجميح -رحمه الله- وستقام الصلاة على الفقيدة بإذن الله تعالى بعد عصر اليوم الأحد في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة عرقه.
وسيكون عزاء الرجال في مجمع الجميح بحي المعذر الشمالي تقاطع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز من الساعة ٥ عصراً وحتى الساعة ٨ مساءً.، وعزاء النساء في المسجد فقط.
وسيستقبل العزاء على الأرقام التالية: هاتف 0114882911 – فاكس 0114834403.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيدة حمد ومنصور وبناتها سامية، ابتسام، هيفاء، نوره، عبير، أريج وإلى أسرتي الجميح والبسام كافة.