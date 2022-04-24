حزن في الوسط الإعلامي بعد رحيل الزميل "الشهري" في الشرقية

غيّب الموت الإعلامي أحمد الشهري، فجر الخميس الماضي، وهو داخل منزله بحي القادسية بمدينة الدمام، بسكتة قلبية.
وخيّم الحزن على الوسط الإعلامي في المنطقة الشرقية بعد رحيل "الشهري" الذي كان مثالًا للطيبة والأخلاق، وكان يقدّم المساعدة للجميع سواء على مستوى العمل الإعلامي أو غيره.
و"الشهري" خريج بكالوريوس إعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، وتدرج في عدة وظائف؛ منها صحيفة "اليوم"، وصحيفة "الشرق"، وصحيفة "المدينة"، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعدد من الجهات، ومن ثم انتقل للعمل في شركة الاتصالات السعودية حتى وافته المنية.
تلقى "الشهري" عددًا من شهادات الشكر والتقدير والثناء على عمله الإعلامي، وتميزه في هذا المجال.
"سبق" تتقدم لذوي وأسرة الزميل أحمد الشهري بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.