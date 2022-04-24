حزن في الوسط الإعلامي بعد رحيل الزميل "الشهري" في الشرقية

وخيّم الحزن على الوسط الإعلامي في المنطقة الشرقية بعد رحيل "الشهري" الذي كان مثالًا للطيبة والأخلاق، وكان يقدّم المساعدة للجميع سواء على مستوى العمل الإعلامي أو غيره.

و"الشهري" خريج بكالوريوس إعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، وتدرج في عدة وظائف؛ منها صحيفة "اليوم"، وصحيفة "الشرق"، وصحيفة "المدينة"، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعدد من الجهات، ومن ثم انتقل للعمل في شركة الاتصالات السعودية حتى وافته المنية.