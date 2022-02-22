سكان "الصليل" برجال ألمع ينعون مؤذن جامعهم "هادي آل مرعي"

خيم الحزن على سكان قرية الصليل برجال ألمع بعد تلقي نبأ وفاة مؤذن جامعهم هادي بن محمد آل مرعي الألمعي، 76 عامًا، بعد توقف قلبه أكثر من مرة إثر جلطة تعذر معها نقله من مستشفى رجال ألمع إلى أي مستشفى متخصص.

وقال السكان: إن الـ40 عامًا الماضية قضاها الألمعي مؤذنًا وخادمًا لجامع القرية؛ حيث كانت جبالها تردد صدى صوته مع كل وقت يحين فيه فرض، إلى جانب رائحة العود التي كانت تنبعث من الجامع مرحبة بمرتاديه.

وقد عمّت مشاعر الأسى والحزن كل من عرف ذلك الرجل الذي عرف عنه حبه لبيت الله وإصلاحه بين أبناء وأفراد قريته؛ لما يتميز به من قبول عند الصغير والكبير.