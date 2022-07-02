"طالبي" يتلقى خطاب تقدير من أمير عسير لجهوده في عمله

فيما قدّم "طالبي" خالص الشكر وعظيم الامتنان لأمير عسير على هذا التقدير الذي حظي به من سموه، مؤكدًا أن هذا التقدير سيكون دافعًا ومحفزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله - ولكل ما من شأنه خدمة الدين ثم المليك والوطن.