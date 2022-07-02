"طالبي" يتلقى خطاب تقدير من أمير عسير لجهوده في عمله

تلقى محمد بن حسن طالبي أحد منسوبي مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة عسير خطاب تقدير من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك إشارة إلى ما قدمه من جهود موفقة في تحقيق ارتفاع وثبات نتائج المؤشرات الخاصة بتحقيق الرؤية، متمنيًا له المزيد من التقدم والعطاء لهذا الوطن العظيم.
فيما قدّم "طالبي" خالص الشكر وعظيم الامتنان لأمير عسير على هذا التقدير الذي حظي به من سموه، مؤكدًا أن هذا التقدير سيكون دافعًا ومحفزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله - ولكل ما من شأنه خدمة الدين ثم المليك والوطن.