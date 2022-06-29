"عابد" عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة المؤسس

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور مهند بن غازي عابد، عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، لمدة سنتين.
وأعرب الدكتور "مهند" عن شكره وتقديره لوزير التعليم على الثقة الغالية، سائلًا الله العون في خدمة دينه ومليكه وأبناء الوطن من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.
وقدّم شكره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، على دعمه المتواصل لجميع القطاعات بالجامعة، بهدف الرقي بمستوى التعليم.
وأوضح أنها شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال البحثي والأكاديمي والابتكاري والبرامج والخدمات.
كما شكر لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، متابعته المستمرة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات والبرامج للطلبة.