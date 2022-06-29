"عابد" عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة المؤسس

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور مهند بن غازي عابد، عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، لمدة سنتين.