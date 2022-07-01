مجتمع
"فهد الألمعي" في ذمة الله بعد صراع مع المرض
فُجع مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران سابقًا، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بوفاة أخيه (فهد) بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد صُلي عليه أمس الجمعة، ودُفن بمدينة جدة.
وتستقبل الأسرة العزاء ابتداءً من اليوم السبت الموافق 1443/12/3هـ بحي الجامعة بمدينة أبها من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السابعة مساء بمنزل أخيه محمد. والاتصال على إخوانه محمد 0555749342، فايع 0504750074، اللواء غازي 0505759483.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.