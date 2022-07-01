"فهد الألمعي" في ذمة الله بعد صراع مع المرض

فُجع مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران سابقًا، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بوفاة أخيه (فهد) بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد صُلي عليه أمس الجمعة، ودُفن بمدينة جدة.