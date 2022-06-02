"لمياء الزيادي" تحصل على الماجستير بامتياز من جامعة أُم القُرى بمكة

وأعربت الطالبة "الزيادي" عن سعادتها بعد إتمام رسالتها، والتي تتوافق مع أهمية التطوع وكيفية استقطاب المتطوعين، باعتباره أحد وأبرز أهداف رؤية المملكة 2030 ، وقدمت الشكر لوالديها، وذويها، وأساتذة الدراسة ،وزميلاتها، وخصت بالشكر مشرفها، ولجنة المناقشة لرسالتها.