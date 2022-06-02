"لمياء الزيادي" تحصل على الماجستير بامتياز من جامعة أُم القُرى بمكة

حصلت الطالبة "لمياء بنت عايض ضاوي الزيادي" على درجة الماجستير بتقدير ( 97 ممتاز ) في الخدمة الاجتماعية، عن مسار "التنظيم والإدارة"، بجامعة أم القرى، بعد أن تم مناقشة رسالة تخرجها بعنوان "آليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي (دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية في مدينة جدة)".
وتشكلت لجنة المناقشة لرسالة الماجستير من الأستاذ الدكتور عبد الغني بن عبد الله الحربي، والدكتور عادل عزت محمد، والدكتورة أمل إبراهيم سليمان.
وأعربت الطالبة "الزيادي" عن سعادتها بعد إتمام رسالتها، والتي تتوافق مع أهمية التطوع وكيفية استقطاب المتطوعين، باعتباره أحد وأبرز أهداف رؤية المملكة 2030 ، وقدمت الشكر لوالديها، وذويها، وأساتذة الدراسة ،وزميلاتها، وخصت بالشكر مشرفها، ولجنة المناقشة لرسالتها.