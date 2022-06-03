مجتمع
مدير "تعليم رجال ألمع" يكرّم الطالب يوسف أبوشرارة
تقديرًا لتقديمه عملاً تمثيليًا بمناسبة يوم التأسيس
كرّم مدير التعليم برجال ألمع أحمد العرفجي بطل الفيلم الوثائقي الطالب يوسف بن يعقوب أبوشرارة من ثانوية الصديق؛ بمناسبة تقديمه وإخراجه ومشاركة عدد من زملائه في عمل وطني بمناسبة يوم التأسيس للملكة العربية السعودية في "عمل تمثيلي"؛ حيث تميز العمل ونال المركز الأول على مستوى رجال ألمع.
جدير بالذكر أن المشهد التمثيلي الذي يحكي واقعًا قديمًا وتراثًا أصيلاً؛ من إعداد وتنسيق وتنفيذ وتصوير ومونتاج مجموعة من طلاب ثانوية الصديق، وإشراف من مدير ثانوية الصديق حسن عقران.