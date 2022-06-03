مدير "تعليم رجال ألمع" يكرّم الطالب يوسف أبوشرارة

كرّم مدير التعليم برجال ألمع أحمد العرفجي بطل الفيلم الوثائقي الطالب يوسف بن يعقوب أبوشرارة من ثانوية الصديق؛ بمناسبة تقديمه وإخراجه ومشاركة عدد من زملائه في عمل وطني بمناسبة يوم التأسيس للملكة العربية السعودية في "عمل تمثيلي"؛ حيث تميز العمل ونال المركز الأول على مستوى رجال ألمع.