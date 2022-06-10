معاذ أبو جبل ينال الدكتوراه.. رسالته عن التلاميذ الصم

حصل طالب الدكتوراه "معاذ بن محمد أبو جبل"؛ على درجة الدكتوراه، عن رسالته التي حملت عنوان "الممارسات التدريسية لدى المعلمين في شرح المفاهيم المجردة للتلاميذ الصم بالمرحلة الابتدائية".
وتعد المفاهيم المجردة من المفاهيم التي يعانيها التلاميذ الصم، إضافة إلى صعوبة تدريسها وشرحها من قِبل المعلمين.
وتعد هذه الدراسة هي الأولى، على حد علم الباحث، على مستوى العالم العربي.
وتوجّه الدكتور معاذ؛ بالشكر الجزيل لله -سبحانه وتعالى- ولوالديه، وإخوانه، وأصدقائه، ولم ينسَ أن يشكر الأستاذ الدكتور طارق بن صالح الريس، أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتوجّه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، وهم: أ.د علي الزهراني، د. بدر القحطاني، د. ماجد السالم، د. أحمد الزهراني، وشكر الجامعة العريقة جامعة الملك سعود، وقسم التربية الخاصة.
وتهنئ صحيفة "سبق"، الدكتور معاذ أبو جبل؛ وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.