معاذ أبو جبل ينال الدكتوراه.. رسالته عن التلاميذ الصم

وتوجّه الدكتور معاذ؛ بالشكر الجزيل لله -سبحانه وتعالى- ولوالديه، وإخوانه، وأصدقائه، ولم ينسَ أن يشكر الأستاذ الدكتور طارق بن صالح الريس، أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.