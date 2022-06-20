"منصور بن محمد" يقلد مدير سجون حفر الباطن رتبة "مقدم"

قلد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم الاثنين، في مكتبه بديوان المحافظة، مدير سجون حفر الباطن المقدم مشعل بن جازي العتيبي، رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ محافظ حفر الباطن، المقدم "العتيبي" بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله -، متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه، أعرب المقدم "العتيبي" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، وتقليد محافظ حفر الباطن، متعهدًا بالمضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.