"منصور بن محمد" يقلد مدير سجون حفر الباطن رتبة "مقدم"

من جانبه، أعرب المقدم "العتيبي" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، وتقليد محافظ حفر الباطن، متعهدًا بالمضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.