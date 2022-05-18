"نحولي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الثلاثاء، محمد سعد الدين نحولي، والد مساعد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة للخدمات التمريضية.
وسوف تؤدَّى الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، في جامع الجوهرة البابطين بمدينة الرياض، وبعدها سوف يُنقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشمال الرياض.
ويُتقبل العزاء بمنزل الفقيد في مدينة جدة يوم غد الخميس بعد صلاة العصر بحي بني مالك.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.