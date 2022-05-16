"نصيف" أول استشاري مالي لقيادة خدمات " تينيو" بالمملكة

أعلنت شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين تعيين غسان نصيف في منصب مدير عام لقيادة عملية توسعة خدمات الاستشارات المالية في المملكة العربية السعودية.
ويتمتع السيد نصيف بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاع المالي في المنطقة وانضم نصيف إلى الشركة منذ 9 مايو 2022.
شغل "نصيف" مناصب قيادية في مؤسسات مالية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها سويكورب وبنك الإمارات الإسلامي والبنك السعودي الهولندي وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني (بنك ساب) والبنك السعودي الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أن تينيو لديها تواجد في المنطقة منذ عام 2012، وهي تعمل حالياً في الرياض والدوحة ودبي.