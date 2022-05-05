"هيا التميمي" تنال الماجستير من كلية علوم جامعة الملك سعود

حصلت الطالبة هيا بنت عبد العزيز التميمي، على درجة الماجستير من كلية العلوم تخصص "الفيزياء" جامعة الملك سعود، بعد اجتيازها مناقشة رسالة بعنوان "الليزر والأطياف".
جاء ذلك بحضور مشرفي الرسالة: الدكتور محمد الصالحي من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد قندال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأعضاء لجنة المناقشة المؤلفة من: الدكتور زياد الأحمد، والدكتور نبيل بالنصيب من قسم الفيزياء والفلك جامعة الملك سعود.
وبعد المناقشة من أعضاء اللجنة وتداول الحكم على الرسالة، أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالبة درجة الماجستير.
وبهذه المناسبة تبارك أسرة التميمي للطالبة هيا التميمي حصولها على درجة الماجستير، متمنين لها دوام التقدم والنجاح والتوفيق.