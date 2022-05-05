"هيا التميمي" تنال الماجستير من كلية علوم جامعة الملك سعود

جاء ذلك بحضور مشرفي الرسالة: الدكتور محمد الصالحي من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد قندال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأعضاء لجنة المناقشة المؤلفة من: الدكتور زياد الأحمد، والدكتور نبيل بالنصيب من قسم الفيزياء والفلك جامعة الملك سعود.