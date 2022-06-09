وزير الحرس الوطني يقلّد الفريق الركن نايف بن ماجد رتبته الجديدة

قلّد الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه بجدة، سمو الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة فريق ركن.
وقد هنأ وزير الحرس الوطني الفريق الركن نايف بن ماجد على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا له التوفيق والسداد، ومواصلة عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
فيما عبّر رئيس الجهاز العسكري عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق على حمل الأمانة، وأداء الرسالة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.