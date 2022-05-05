وزير العدل يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس "جزائية حائل"

قدم عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالواحد نوح، نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التعازي والمواساة في وفاة رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل فضيلة الشيخ محمد عواد العنزي؛ وذلك أثناء زيارته لمنزل والده في محافظة تيماء.
وتوفي رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل الشيخ محمد عواد العنزي، وأخوه المسؤول الصحي بمستشفى محافظة تيماء عبدالعزيز عواد العنزي، وابن أخيهما، - رحمهم الله- وأُصيب أخواهما؛ عبدالرحمن وأحمد، وذلك إثر حادث مروري، أثناء توجه الجميع لمعايدة والدهم.