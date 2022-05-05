وزير العدل يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس "جزائية حائل"

قدم عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالواحد نوح، نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التعازي والمواساة في وفاة رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل فضيلة الشيخ محمد عواد العنزي؛ وذلك أثناء زيارته لمنزل والده في محافظة تيماء.