وفاة الشيخ "إبراهيم بن أحمد" عميد أسرة "آل الحفظي" برجال ألمع

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ إبراهيم بن أحمد الحفظي عميد أسرة آل الحفظي في رجال ألمع، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة جدة.
"صحيفة سبق الإلكترونية" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والتعزية موصولة من الزميل الأستاذ أحمد الشايع.
ويقام العزاء بمنزل الفقيد في جدة بعد صلاة التراويح، ومن خلال التواصل مع أخيه "الحسن" على الرقم (0505775980) وابنه اللواء طيار ركن "الحسن" (0505714211).
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.