وفاة والدة العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الألمعي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، والدة العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الألمعي، نائب مدير شرطة منطقة الباحة سابقًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتمت الصلاة عليها اليوم في جدة، ودُفِنت هناك.
تغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته وموتى المسلمين.
صحيفة "سبق" الإلكترونية تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويُتقبل العزاء بمنزل العميد إبراهيم بحي الخالدية في محافظة جدة.
جوال العميد إبراهيم 0505624569.
إنا لله وإنا إليه راجعون.