وفاة والدة العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الألمعي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، والدة العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الألمعي، نائب مدير شرطة منطقة الباحة سابقًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتمت الصلاة عليها اليوم في جدة، ودُفِنت هناك.