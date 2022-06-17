وكيل أمين الشرقية للخدمات يكرّم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة

وجاء ذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الذي ناقش أبرز الممارسات المجتمعية، من خلال 16 ورشة عمل ودورة تدريبية، حيث استمر الملتقى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء، وأمناء المناطق .