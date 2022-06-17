وكيل أمين الشرقية للخدمات يكرّم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة

كرّم وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية محمود بن حسن الرتوعي مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة نظير مشاركته الفعالة في ملتقى المشاركة المجتمعية في نسخته الأولى الذي أقيم في أمانة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وجاء ذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الذي ناقش أبرز الممارسات المجتمعية، من خلال 16 ورشة عمل ودورة تدريبية، حيث استمر الملتقى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء، وأمناء المناطق .
وفي الختام، أعرب "حمودة" عن شكره وتقديره لوكيل الخدمات على هذا التكريم.