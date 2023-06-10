مجتمع
بموافقة وزير التعليم .. "المنيع" عضوًا في مجلس أمناء جامعة اليمامة
متمنيًا أن يكون له أثر إيجابي في استمرار تقدم الجامعة تحقيقًا لرؤية ولي العهد
بموافقة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، تم تكليف الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع عضوًا بمجلس أمناء جامعة اليمامة.
وقدم الدكتور "المنيع" الشكر لوزير التعليم الدكتور يوسف البنيان، ورئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة، خالد محمد الخضير، على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون له وللأعضاء أثر إيجابي على استمرار تقدم جامعة اليمامة، تحقيقًا لرؤية ولي العهد الطموح؛ لنرى شبابنا وشاباتنا يُسهمون مساهمة فعّالة في تحقيق الرؤية.