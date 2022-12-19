"الشهري" ينال الدكتوراه بامتياز في التاريخ الحديث

وضمّت لجنة مناقشة الرسالة كلًّا من: الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالعزيز شافي مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش مناقشًا خارجيًّا، والأستاذ الدكتور طلال بن شرف البركاتي مناقشًا داخليًّا.