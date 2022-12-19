"الشهري" ينال الدكتوراه بامتياز في التاريخ الحديث

حصل المعلم بثانوية جابر بن حيان بمحافظة المجاردة، حسن فيصل الشهري، على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من قسم التاريخ بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز.
وصدرت التوصية بطباعة رسالته التي جاءت بعنوان "مشيخة الحرم النبوي ودورها في الحياة العامة بالمدينة المنورة خلال العصر العثماني ٩٢٣- ١٣٣٤ للهجرة ١٥١٧- ١٩١٦م".
وضمّت لجنة مناقشة الرسالة كلًّا من: الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالعزيز شافي مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش مناقشًا خارجيًّا، والأستاذ الدكتور طلال بن شرف البركاتي مناقشًا داخليًّا.
تُبارك "سبق" للدكتور حسن الشهري، وتتمنى له المزيد من النجاحات في مسيرته العملية والعلمية.