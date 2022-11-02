وفاة الشيخ "إبراهيم المباركي" عميد أسرة "الفتاحية" في صامطة

وقد صُلّي عليه عقب عصر اليوم الأربعاء، من مسجد السوق، ودُفن في المقبرة المجاورة لمبنى المحافظة قديمًا، خلف المعهد العلمي بصامطة، وسيكون العزاء في استراحة المشعل بصامطة.