وفاة الشيخ "إبراهيم المباركي" عميد أسرة "الفتاحية" في صامطة

توفي الشيخ إبراهيم بن إسماعيل بن محمد أبو الفتح المباركي، أمس الثلاثاء، بمنطقة جازان، بعد معاناة طويلة مع المرض.
"المباركي"، رحمه الله، هو أحد أعيان محافظة صامطة، وعميد أسرة "الفتاحية" بالمحافظة.
وقد صُلّي عليه عقب عصر اليوم الأربعاء، من مسجد السوق، ودُفن في المقبرة المجاورة لمبنى المحافظة قديمًا، خلف المعهد العلمي بصامطة، وسيكون العزاء في استراحة المشعل بصامطة.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لجميع أبنائه وأحفاده وأسرة "الفتاحية" و"بني مبارك" بمنطقة جازان، وبقية مناطق المملكة. "إنا لله وإنا إليه راجعون".