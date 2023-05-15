"القادري" يحتفل بتخرّجه في كلية الفنون الجميلة بجامعة هوارد بواشنطن

احتفى المبتعث من جامعة جازان الطالب أحمد قادري، بتخرجه في كلية الفنون الجميلة من جامعة هوارد بواشنطن.
وشارك "القادري" أثناء دراسته في عدة معارض؛ منها مشاركته في معرض مستقبل العاصمة، كما تلقّى دعوة من قبل منظمة STABLE الفنية لإقامة معرض فني مختص بأعماله، وتم افتتاح معرضه الخاص الأول في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.
كما تلقّت جامعة هوارد دعوة تحمل اسم "القادري"؛ لافتتاح معرض فني خاص من جامعة ليفربول في بريطانيا، وإقامة ندوة لتخصص التصوير السيكولوجي.
ورفع "القادري" شكره وتقديره لجامعة جازان والملحقية الثقافية على دعمهم له طيلة مشواره الدراسي، فيما شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حضور تخرّجه.