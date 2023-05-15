"القادري" يحتفل بتخرّجه في كلية الفنون الجميلة بجامعة هوارد بواشنطن

وشارك "القادري" أثناء دراسته في عدة معارض؛ منها مشاركته في معرض مستقبل العاصمة، كما تلقّى دعوة من قبل منظمة STABLE الفنية لإقامة معرض فني مختص بأعماله، وتم افتتاح معرضه الخاص الأول في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.