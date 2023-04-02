أمير تبوك يعزي أسرة "شبكشي" في وفاة وزير الصحة الأسبق

قدّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز العزاء والمواساة لأسرة "شبكشي" في وفاة فقيدها الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وزير الصحة سابقًا رحمه الله.
وأعرب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة "شبكشي" كافةً، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب شقيق الفقيد السفير فوزي شبكشي باسمه ونيابةً عن الأسرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة غير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.