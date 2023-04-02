أمير تبوك يعزي أسرة "شبكشي" في وفاة وزير الصحة الأسبق

من جهته، أعرب شقيق الفقيد السفير فوزي شبكشي باسمه ونيابةً عن الأسرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة غير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.