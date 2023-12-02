مدير تعليم نجران يعزّي "مسفر آل عوض" في وفاة نجله الأكبر "ظافر"

من جانبه عبّر مسفر عجيم آل عوض، والد الفقيد -رحمه الله- عنه ونيابة عن قبيلة "آل عوض"، عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم منطقة نجران منصور عبدالله آل شريم، وجميع مرافقيه من مساعديه ومديري الإدارات والأقسام، ومنسوبي إدارة تعليم نجران، على هذه المشاعر ومشاركتهم حزنه، سائلًا الله العلي القدير، أن يجزيهم خير الجزاء ويرحم الفقيد بواسع رحمته.