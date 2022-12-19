"المحلبدي" مديرًا للصحة النباتية بمركز "وقاء" بمكة

يُشار إلى أن مركز "وقاء" يستهدف تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية الأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.