"ديوانية آل جوفان" تستضيف الشيخ "جابر الصباح" في بلدة شقراء التاريخية

ورحب الدكتور فلاح الجوفان بالشيخ جابر الصباح ومرافقيه، وقدم لهم شرحًا عن البلدة التاريخية بشقراء، وأشهر قصورها العريقة "قصر السبيعي التاريخي"، وبيَّن أن القصر من الأماكن التي تسكن القلب بمجرد رؤيتها، قائلاً: يكفي هذا القصر ليكون شاهدًا على التاريخ. عبارة أوردها الكاتب والمؤرخ إبراهيم بن عبدالرحمن السدحان في كتابه "البيعة"؛ فهو يذكر على لسان ابن عمه "محمد بن عبدالله السدحان" -رحمه الله- قوله: "إن الملك عبدالعزيز آل سعود كان إذا قدم إلى مدينة شقراء يجلس في بيت عبدالرحمن السبيعي، ويستقبل جماعة أهل شقراء في ذلك البيت عند السلام عليه".