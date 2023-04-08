بحضور "البصيلي" وأعضاء المؤسسة.. "قدوات عطاء ووفاء للوطن" تكرّم رئيس بلدية أبها الأسبق

وقال "الشهري": لقد وجدت تنظيمات قديمة لبلدية مدينة أبها التى تأسست في عام 1361هـ ومنها النظافة بأن من لا يضع النفايات في محلها يدفع غرامة ريال أو ريال ونصف الريال ثم ذكر قصة طريق التعاون بأن السبب في فتحه هو وجود حادث بطريق الملك فهد ما بين أبها والخميس وقفل الطريق ففكر في منفذ لمدينة أبها وبعد التشاور استعان بالمواطن إبراهيم درويش الذي تمر الطريق على أملاكهم كما استعان براعي غنم يعرف الموقع يسمى حامد الرمياني - رحمه الله - ثم بدأ الطريق وقد تعاون معه الشيخ علي بن حامد الذي كان يمر على مزارعه.