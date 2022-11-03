أمير تبوك يواسي أسرة الأديب "محمد عمر عرفة"

من جهته أعرب ابن الفقيد عمر عرفة، باسمه ونيابة عن الأسرة، عن شكرهم وعرفانهم لسموه الكريم، على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه، ومتابعته الدائمة والمستمرة له حتى توفاه الله، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين حسناته.