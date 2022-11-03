أمير تبوك يواسي أسرة الأديب "محمد عمر عرفة"

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أسرة "عرفة" في وفاة فقيدها رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك سابقًا الأديب محمد بن عمر عرفة، رحمه الله.
وأعرب الأمير فهد بن سلطان، عن خالص تعازيه ومواساته لكل أسرة "عرفة"، مبرزًا مناقب الفقيد خلال مسيرته الأدبية وإسهاماته في الحراك الثقافي والأدبي بالمنطقة.
كما سأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب ابن الفقيد عمر عرفة، باسمه ونيابة عن الأسرة، عن شكرهم وعرفانهم لسموه الكريم، على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه، ومتابعته الدائمة والمستمرة له حتى توفاه الله، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين حسناته.