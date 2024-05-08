وفاة مستشار جمعية الدعوة بأجياد مكة "سيف الله حافظ"

توفّي الدكتور سيف الله حافظ غريب، أحد مؤسسي جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد بمكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض أُجريت على إثرها عمليتان جراحيتان.