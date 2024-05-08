وفاة مستشار جمعية الدعوة بأجياد مكة "سيف الله حافظ"

توفّي الدكتور سيف الله حافظ غريب، أحد مؤسسي جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد بمكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض أُجريت على إثرها عمليتان جراحيتان.
وسيصلّى على الفقيد عقب صلاة فجر غد الخميس، بالمسجد الحرام، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
وكان الفقيد قد عُرف بحبّه للخير وأنه صديق للفقراء والأيتام، وخادم للدعوة إلى الله، وله جهود عظيمة في العمل الخيري.
ويتقدّم رئيس مجلس إدارة جمعية "أجياد" للدعوة، وجميع منسوبيها، بأصدق التعازي وخالص المواساة لأسرة مستشار الجمعية الدكتور سيف الله حافظ، وكل أهله ومحبيه، سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.