النقيب "السليمي" قائدًا لطريق "حائل - القصيم"

أصدر قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد محمد برجس الدوسري، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين النقيب مظلي سعد دغيمان السليمي، قائدًا لقيادة طريق "حائل- القصيم".
يأتي ذلك بناءً على ما رفعه قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، العميد علي بن سبيّل شديّد الحربي.
يذكر أن "السليمي" تدرج في العديد من المناصب بالقوة الخاصة لأمن الطرق، من آمر في قسم العمليات بمنطقة الرياض، إلى مسؤول ضبط أمني في صلبوخ، ثم لقيادة طريق "الرياض -الخرج".
وانتقل "السليمي" إلى القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، وتم تكليفه مديرًا لقسم المهام والتدخل السريع بالقوة، حتى صدر مؤخرًا قرار تعيينه قائدًا في عمله الجديد.
كما نال "السليمي" العديد من الأنواط وشهادات التميّز؛ من أهمها نوط الحج لعام 1439هـ.
وفي مجال عمله حصل على العديد من الدورات التي تعتبر الأعلى في القطاع العسكري؛ منها دورتا "المظلات، والصاعقة"، واجتازهما بتميز بحصوله على المركز الثالث آنذاك.
"سبق" تبارك للنقيب "السليمي" الثقة، سائلة الله له التوفيق والسداد.