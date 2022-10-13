النقيب "السليمي" قائدًا لطريق "حائل - القصيم"

يذكر أن "السليمي" تدرج في العديد من المناصب بالقوة الخاصة لأمن الطرق، من آمر في قسم العمليات بمنطقة الرياض، إلى مسؤول ضبط أمني في صلبوخ، ثم لقيادة طريق "الرياض -الخرج".