وفاة زوجة الشيخ محمد النعمي.. والعزاء 3 أيام في أبها

ويقام عزاء الرجال قرب منزل المغفور له الشيخ محمد إبراهيم النعمي -بإذن الله- في حي الخالدية من الساعة 2 بعد الظهر إلى 5 عصراً وبعد صلاة التراويح إلى 9:30 - 12 مساءً ابتداءً من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.