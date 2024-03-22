وفاة زوجة الشيخ محمد النعمي.. والعزاء 3 أيام في أبها

انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة رئيس كتابة العدل الأسبق بعسير الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي، ووالدة مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الرياض سابقاً المهندس إبراهيم النعمي؛ وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقد تمت الصلاة على الفقيدة اليوم الموافق 11 رمضان بعد صلاة الجمعة في جامع الملك فهد بأبها ودفنت في مقبرة اليمانية.
ويقام عزاء الرجال قرب منزل المغفور له الشيخ محمد إبراهيم النعمي -بإذن الله- في حي الخالدية من الساعة 2 بعد الظهر إلى 5 عصراً وبعد صلاة التراويح إلى 9:30 - 12 مساءً ابتداءً من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.
ويكون استقبال عزاء النساء في حي المروج بعد صلاة التراويح من الساعة 9 - 11 مساء ابتداءً من اليوم الجمعة لمدة ثلاثة أيام.
يشار إلى أنه يمكن التواصل مع أبناء الفقيدة على الأرقام الآتية: "المهندس إبراهيم محمد النعمي (0505754921)، والدكتور أحمد محمد النعمي (0539299898)، وأنس محمد النعمي (0566659979)، وعمر محمد النعمي (0555752886)، والصيدلي مالك محمد النعمي (0503732528)، وحفيدها الصيدلي حسام احمد النعمي (0596969607).
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وموتى المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون.