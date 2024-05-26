"اليامي" يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأبحاث الإدارة العامة بـ"فنلندا"

شارك عضو هيئة التدريب، أستاذ القانون الإداري المساعد في معهد الإدارة العامة، الدكتور علي بن عبيد اليامي، في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لأبحاث الإدارة العامة والمنعقد في جمهورية فنلندا تحت عنوان: "المستقبل الهجين للحوكمة والإدارة العامة". ولقد استعرض الدكتور اليامي ورقتين علميتين. الأولى كانت بعنوان: "التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية: نظرة تحليلية". حيث تطرقت هذه الورقة لجانب مهم في دراسة الجدوى القانونية لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو جانب آليات حل المنازعات التي قد تنشأ عند تنفيذ مشروع التخصيص أو الشراكة. بينما كانت الورقة العلمية الثانية بعنوان: "الاتفاقيات الإطارية كآلية للمشتريات الإلكترونية الحكومية في السعودية"، ولقد استعرضت المشاركة جوانب مهمة من التحول القانوني الهائل الذي أحدثته برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.