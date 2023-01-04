"الخريزي" يحصد جائزة حمدان-الإلكسو للبحث التربوي المتميز 2022
هنَّأت إدارة تعليم القنفذة الدكتور محمد علي الخريزي، رئيس قسم التخطيط والتطوير؛ لفوزه بجائزة حمدان -الإلكسو للبحث التربوي المتميز 2022، وذلك عن بحثه (إطار معياري مقترح "برنامج نجاز" لتطوير مؤشرات أداء المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية.. دراسة طولية).
واستهدف البحث إعداد وتنفيذ إطار معياري مقترح، يتمثل في "برنامج نجاز" لتطوير مؤشرات الأداء بالمدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التتبع لمدة ثلاث سنوات (2020 – 2021 – 2022) في مجال المعايير الرئيسية (نواتج التعلم، الانتظام، السلوك، الموهبة، التطوير المهني، القيم، التطوع والمشاركات، التميز، التعليم الإلكتروني، المستفيدون والبيئة المدرسية)، وما يندرج تحتها من مؤشرات أداء مدرسية فرعية.
واستخدم البحث المنهج الوصفي الطولي من خلال رصد وتتبُّع معايير ومؤشرات الأداء للمدارس الثانوية محل البحث، من خلال النتائج الكمية عامًا بعد عام. كما وظَّف البحث الجانب التطبيقي عند تقديم الدعم الفني والمبادرات للمدارس خلال فترة تطبيق البرنامج.
وتمثلت عينة البحث في (30) مدرسة للبنين بإدارة تعليم القنفذة بالمملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (30.60%) من مجتمع البحث الكلي.
وأشارت النتائج التتبعية إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى (0.01) في تحسن معايير ومؤشرات أداء "برنامج نجاز" للمدارس الثانوية على عتبات الأداء المتدرجة خلال السنوات الثلاث للبرنامج، وذلك لصالح السنوات الأحدث في التطبيق؛ إذ جاءت عتبة الإنجاز الإجمالية للسنة الأولى للبرنامج (2020) بتقدير "منخفض"، ويُعبِّر عنها اللون "البرتقالي"، بينما في السنة الثانية (2021) بلغت عتبة الإنجاز التقدير "متوسط"، ويُعبِّر عنها اللون "الأصفر"، أما في السنة الثالثة (2022) فقد بلغت عتبة الإنجاز التقدير "متقدم"، ويُعبِّر عنها اللون "الأخضر الغامق". وهذه الفروق توضح تقدم مؤشرات أداء المدارس الثانوية على برنامج "نجاز" خلال سنوات التنفيذ الثلاث، وأن هذا التقدم يُعزى لصالح البرنامج.