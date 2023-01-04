"الخريزي" يحصد جائزة حمدان-الإلكسو للبحث التربوي المتميز 2022

وأشارت النتائج التتبعية إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى (0.01) في تحسن معايير ومؤشرات أداء "برنامج نجاز" للمدارس الثانوية على عتبات الأداء المتدرجة خلال السنوات الثلاث للبرنامج، وذلك لصالح السنوات الأحدث في التطبيق؛ إذ جاءت عتبة الإنجاز الإجمالية للسنة الأولى للبرنامج (2020) بتقدير "منخفض"، ويُعبِّر عنها اللون "البرتقالي"، بينما في السنة الثانية (2021) بلغت عتبة الإنجاز التقدير "متوسط"، ويُعبِّر عنها اللون "الأصفر"، أما في السنة الثالثة (2022) فقد بلغت عتبة الإنجاز التقدير "متقدم"، ويُعبِّر عنها اللون "الأخضر الغامق". وهذه الفروق توضح تقدم مؤشرات أداء المدارس الثانوية على برنامج "نجاز" خلال سنوات التنفيذ الثلاث، وأن هذا التقدم يُعزى لصالح البرنامج.