الزميل "الربيّع" ينال درجة الماجستير من جامعة الإمام

حصل الزميل الإعلامي سلطان بن ربيّع الربيّع، مذيع إذاعة القرآن الكريم، على درجة الماجستير في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير امتياز.
وكان عنوان الرسالة "أقوال أبي عبيدة التفسيرية من غير كتابه المجاز من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكهف: جمعًا ودراسة".
وتكوّنت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر مناقشًا، والدكتور عبدالله بن حمود العمّاج مناقشًا، والدكتور شريف بن علي حسن مُقررًا.
"سبق" تتقدَّم للزميل "الربيّع" بالتهاني والتبريكات، وتتمنّى له دوامَ التوفيق والسداد.