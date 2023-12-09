وفاة "عبدالحفيظ السروري" عن عمر ناهز 88 عامًا

توفي رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقًا عبدالحفيظ بن مهدي السروري، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة مع مرض عضال.
ووري جثمان الفقيد -رحمه الله- الثرى في مقبرة مدينة جازان بالقعارية، وهو والد: "مهدي"، و"عبدالله"، و"علي"، و"رمزي".
وفقدت جازان، بوفاة "السروري"، ركنًا من أركان التعليم في المنطقة؛ حيث يعد الفقيد أحد الرموز التعليمية البارزة في جازان، وقائدًا تعليميًّا متميزًا.
وخدم "السروري"، التعليم لمدة 43 عامًا بإخلاص وتفانٍ، فكان مثالًا في الإنجاز والدقة في العمل.
وأعرب عدد من منسوبي التعليم وزملاء العمل ورفاق الفقيد، عن حزنهم العميق على رحيله، مشيدين بعطائه المميز وحسن خلقه في العمل وخارج أوقات العمل، وما كان يتمتع به من لطف التعامل ونقاء القلب وحبه لمساعدة الآخرين.
وقالوا: كان الفقيد يتعامل مع الآخرين بالكلمة الطيبة والابتسامة الدافئة، ولم نسمعه يومًا يقول لمراجع: "ائتني غدًا في أمر حله في يده، وكان حنونًا مع الطلاب الذين يراجعونه لإنهاء معاملاتهم؛ داعين الله عز وجل، أن يرحم الفقيد، ويغفر له".
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته.. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وجبر مصابهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.