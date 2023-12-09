وفاة "عبدالحفيظ السروري" عن عمر ناهز 88 عامًا

وقالوا: كان الفقيد يتعامل مع الآخرين بالكلمة الطيبة والابتسامة الدافئة، ولم نسمعه يومًا يقول لمراجع: "ائتني غدًا في أمر حله في يده، وكان حنونًا مع الطلاب الذين يراجعونه لإنهاء معاملاتهم؛ داعين الله عز وجل، أن يرحم الفقيد، ويغفر له".