عائلة السلطان تُقدِّم واجب العزاء للشيخ فيصل الراجحي في وفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}.
ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحرّ التعازي وخالص المواساة إلى الشيخ فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي في وفاة المغفور لها -بإذن الله- والدته: العنود بنت عبدالله الدخيل -رحمها الله-، حرم المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله-.
والعزاء موصول لأبناء الفقيدة: تركي، وعبدالعزيز، وسطام، ومقرن، وأبناء وبنات وأحفاد الفقيدة، وأسرتَيْ الراجحي والدخيل وأنسابهم وأرحامهم كافة، ولكل محبي الفقيدة.. سائلين الله العظيم أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. و{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.