عائلة السلطان تُقدِّم واجب العزاء للشيخ فيصل الراجحي في وفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته

والعزاء موصول لأبناء الفقيدة: تركي، وعبدالعزيز، وسطام، ومقرن، وأبناء وبنات وأحفاد الفقيدة، وأسرتَيْ الراجحي والدخيل وأنسابهم وأرحامهم كافة، ولكل محبي الفقيدة.. سائلين الله العظيم أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. و{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.