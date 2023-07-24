وزير الحج والعمرة يعين "الشنقيطي" مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي

ويعد "الشنقيطي" من الكفاءات السعودية التي تتميز باكتسابها خبرات عملية واسعة ومتنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز والدبلوم العالي في الإذاعة والتلفزيون، ولديه خبرات تتجاوز 16 عامًا في المجال الإعلامي.