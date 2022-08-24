"الجعيد" مساعدًا للشؤون التعليمية بـ"شرورة"

كما كلف مشرفًا للنشاط بإدارة تعليم الطائف، ومشرفًا للتوجيه والإرشاد، ومشرفًا للتعليم الأهلي والأجنبي، ومديرًا لإدارة المدارس الأهلية، ثم مساعدًا لمدير مكتب التعليم الأهلي بالطائف.