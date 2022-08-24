"الجعيد" مساعدًا للشؤون التعليمية بـ"شرورة"

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، قرارًا بتكليف فهد بن معيض بن عايض الجعيد، مساعدًا للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة.
وثمّن "الجعيد" هذه الثقة الغالية من وزير التعليم ونائبه، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظن الجميع.
وكان "الجعيد" معلمًا بتعليم الشرقية في 1413هـ، ثم مديرًا لعدد من المدارس الحكومية والأهلية.
كما كلف مشرفًا للنشاط بإدارة تعليم الطائف، ومشرفًا للتوجيه والإرشاد، ومشرفًا للتعليم الأهلي والأجنبي، ومديرًا لإدارة المدارس الأهلية، ثم مساعدًا لمدير مكتب التعليم الأهلي بالطائف.
ويحمل "الجعيد" عددًا من المؤهلات أبرزها الماجستير في علم النفس والبكالوريوس في اللغة العربية، ودبلومات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتوجيه والإرشاد والتخاطب والجودة الشاملة، والكثير من الدورات التدريبية التطويرية وشهادات الشكر.