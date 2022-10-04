"اليوبي" مديرًا لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز

أصدر عميد الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور سعود العلياني، قرارًا بتكليف هاني بن عطية الله اليوبي، مديرًا لإدارة عمادة الدراسات العليا.
وأعرب "اليوبي" عن شكره وتقديره للعميد "العلياني" على الثقة التي منحها له، راجيًا من الله العون والتوفيق في أداء مسؤولياته على أكمل وجه وأن يكون دائمًا عند حسن الظن.
يذكر أن هاني اليوبي، من الكفاءات الإدارية المؤهلة ويحمل درجة الماجستير من المملكة المتحدة في إدارة التسويق السياحي، ويأتي تكليفه بعد تدرجه وظيفيًا في إدارات عدة شاغلاً مناصب حيوية، كعمله مشرفَا على العلاقات العامة والإعلام، ومنسقًا عامًا للتواصل، اكتسب من خلالها رصيدًا من المهارات والخبرات في فترة قاربت العشرين عامًا في العمل الإداري.