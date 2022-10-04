"اليوبي" مديرًا لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز

يذكر أن هاني اليوبي، من الكفاءات الإدارية المؤهلة ويحمل درجة الماجستير من المملكة المتحدة في إدارة التسويق السياحي، ويأتي تكليفه بعد تدرجه وظيفيًا في إدارات عدة شاغلاً مناصب حيوية، كعمله مشرفَا على العلاقات العامة والإعلام، ومنسقًا عامًا للتواصل، اكتسب من خلالها رصيدًا من المهارات والخبرات في فترة قاربت العشرين عامًا في العمل الإداري.