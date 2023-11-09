"الفايز" إلى المرتبة 14 مستشارًا بـ"إمارة الباحة"

وتدرج "الفايز" في العديد من المناصب الإدارية في منطقة الباحة على مدى سنوات، حيث عيّن عام 1419 رئيسًا لمركز برحرح لمدة ثلاث سنوات، فرئيسًا لمركز بني حرير وبني عدوان، حتى صدر قرار وزير الداخلية بتعيينه محافظًا لمحافظة بني حسن، ثم محافظًا لمحافظة المندق حتى صدور قرار أمير منطقة الباحة بتعيينه مستشارًا بإمارة المنطقة.