"العريفي" رئيسًا لأول نادٍ للإرشاد السياحي بالمملكة

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الإرشاد السياحي بمنطقة عسير، زكي العريفي، اليوم الخميس، عقب انتخابه بالأغلبية لرئاسة المجلس، الشكر لكل من دعم النادي، وعلى رأسهم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال.