"العريفي" رئيسًا لأول نادٍ للإرشاد السياحي بالمملكة

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الإرشاد السياحي بمنطقة عسير، زكي العريفي، اليوم الخميس، عقب انتخابه بالأغلبية لرئاسة المجلس، الشكر لكل من دعم النادي، وعلى رأسهم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال.
وهنأ "العريفي"، جميع المرشدين والمرشدات على نجاحهم في إنشاء وتطوير أول نادٍ للإرشاد السياحي في المملكة العربية السعودية.
وتمنى للجميع المزيد من التألق والنجاح في الفترة الحالية التي تتسم بعمق الأهداف وسمو التطلعات لغد مشرق يتماشى مع رؤية هذا الوطن العظيم.
وفاز زكي العريفي، برئاسة مجلس إدارة نادي الإرشاد السياحي بمنطقة عسير، خلال انعقاد المجلس التأسيسي للنادي.
وعقد المجلس اجتماعه الأول، برئاسة "العريفي"، بعد الاجتماع التأسيسي، لاختيار أعضاء النادي من مرشدي ومرشدات منطقة عسير.
وانتخب المجلس زكي العريفي رئيسًا لإدارة مجلس النادي بالأغلبية، وعبدالله أحمد نائبًا للرئيس، ومحمد الشهراني أمينًا للمجلس.
ومحمد مبارك الشهراني رئيسًا للجنة الإعلامية، ونورة مروعي، رئيسًا للجنة التسويق والرعايات، وهيا عسيري، رئيسًا للجنة العلاقات العامة، وياسر تيسير معني، رئيسًا للجنة الأنشطة والفعاليات.
وقد أعرب رئيس إدارة المجلس، عن شكره لأعضاء النادي الكرام على ثقتهم فيه، وفيما سيقدم من أعمال وخطط وبرامج في الفترة المقبلة.