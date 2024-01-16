وفاة "محمد الذروي" وتشييع جنازته بصبيا

توفّي "محمد علي معيد الذروي"، بعد معاناته مع المرض، وأُدِّيت صلاة الجنازة عليه بعد عصر اليوم الثلاثاء، في الجامع الشمالي بقرية الحسيني في محافظة صبيا.
ويُقام العزاء في استراحة أحمد حسين قاضي، من بعد صلاة العصر إلى الساعة 10 مساءً.
ويمكن تقديم العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد، رحمه الله، من خلال الأرقام التالية:
"معيد": 0550331343.
"خالد": 0590901564.
"علي": 0501625129.
"فيصل": 0549227177.
"عبدالمجيد": 0500774727.
"ماجد": 0501222543.
"عبدالعزيز": 0505120779.
نسأل اللهَ الكريم ربَّ العرش العظيم، أن يغفر للفقيد، ويتجاوز عنه، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ورحم الله موتانا وموتى المسلمين، وإنّا لله وإنا إليه راجعون.