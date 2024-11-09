ضمن مبادرة "الموظف الكفو".. تكريم "الرشيدي" في حائل

ومن جانبه أعرب عايض الرشيدي عن شكره وامتنانه لإدارة فرع الوزارة على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك يشكل حافزًا له للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.