مجتمع
ضمن مبادرة "الموظف الكفو".. تكريم "الرشيدي" في حائل
قام مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، فريح العياد، بتكريم الباحث الاجتماعي بمكتب ضمان الحليفة عايض محمد الرشيدي، وذلك ضمن مبادرة "الموظف الكفو".
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات الرشيدي وجهوده المتميزة في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي؛ حيث تمثل هذه المبادرة تحفيزًا للموظفين المتميزين في الوزارة، وتعزيزًا لروح التفاني والإبداع في العمل.
ومن جانبه أعرب عايض الرشيدي عن شكره وامتنانه لإدارة فرع الوزارة على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك يشكل حافزًا له للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.