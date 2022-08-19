تكليف "سهام الشعلان" مساعدة لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية

أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتكليف سهام بنت حمد الشعلان مساعدة لمدير التعليم بإدارة تعليم شقراء للشؤون التعليمية "بنات".
وتفصيلًا: تحمل "الشعلان" شهادة الماجستير في تعليم الرياضيات، كما أنها باحثة دكتوراه في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود، وعملت مشرفة تربوية للرياضيات، والجودة الشاملة، كما كانت رئيسة لقسم الإشراف التربوي بالإدارة.
وشاركت "الشعلان" في تحكيم العديد من البحوث ضمن عملها في جائزة المبادرات الإبداعية للإشراف التربوي على مستوى الوزارة، وضمن اللجان العلمية لمؤتمرات تعليم الرياضيات وتعلمها التابعة لمركز التميز بجامعة الملك سعود.
ورأست وشاركت في العديد من اللجان، وقدمت مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، كما قدمت عددًا من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، إضافة إلى عملها باحثًا مساعدًا في الفريق البحثي للدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم، ومستشارًا تعليميًّا في إدارة مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.