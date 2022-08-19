تكليف "سهام الشعلان" مساعدة لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية

ورأست وشاركت في العديد من اللجان، وقدمت مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، كما قدمت عددًا من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، إضافة إلى عملها باحثًا مساعدًا في الفريق البحثي للدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم، ومستشارًا تعليميًّا في إدارة مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.