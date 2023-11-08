وفاة والدة رجل الأعمال "محمد بن شليل"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء، والدة رجل الأعمال محمد بن عبدالله بن شليل، صاحب شركة الشليل للتخليص الجمركي والنقل، المرحومة حصة بنت عبدالعزيز بن شهيوين، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسيصلى على الفقيدة اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز بحي عرقة، والدفن بمقبرة عرقة بالرياض.
وسيكون العزاء بمنزل ابنها محمد، بحي عرقة.
"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بصادق العزاء والمواساة لـ"محمد" وشقيقه منصور بن عبدالله، ومشعل الحمودي، وإخوانهم وأخواتهم، وأحفاد وحفيدات المرحومة، وإلى أسرة آل شليل وآل شهيوين.
لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.