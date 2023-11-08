وفاة والدة رجل الأعمال "محمد بن شليل"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء، والدة رجل الأعمال محمد بن عبدالله بن شليل، صاحب شركة الشليل للتخليص الجمركي والنقل، المرحومة حصة بنت عبدالعزيز بن شهيوين، بعد معاناة طويلة مع المرض.